Москва, 19 декабря, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которая прошла 19 декабря, носила стратегический характер, считает член комитета Госдумы РФ по международным делам Елена Панина («Единая Россия»). Об этом она заявила 19 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

«Если говорить об этой пресс-конференции, то там прозвучали разные вопросы, которые касались миллионов, касались единиц, касались отдельных личностей, но больше всего было вопросов, которые касались миллионов. Эта пресс-конференция носила более стратегический характер. Хотя, конечно, президент осветил и вопросы внутренней политики, и местные вопросы, но было очень много крупных вопросов по внешней политике, — заметила Панина. — Он чётко сказал, что кто бы ни был в Белом доме, мы будем с ним сотрудничать. И нет другой формы, кроме как СНВ-3, так как альтернатива — это безудержная гонка вооружений. Он сказал, что нет альтернативы минским соглашениям».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Путина, Россия хотела бы улучшения отношений с США и готова в любой момент продлить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).