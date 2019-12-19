Москва, 19 декабря, 2019, 16:33 — ИА Регнум. 19 декабря президент России Владимир Путин провел большую пресс-конференцию. На мероприятие были аккредитованы 1895 представителей СМИ — а услышали ли вы ответ на вопрос, который интересен именно вам? ИА REGNUM в новом опросе предлагает читателям высказать свое мнение о прошедшей пресс-конференции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM

Было ли вам интересно? Было ли — актуально? Что вы можете сказать про обстановку в зале? Насколько вообще вы следили за этим событием?

Опрос традиционно проводится с использованием технологии SIRVOX, которая дает возможность каждому участнику опроса узнать, кто они — те люди, которые разделяют (или не разделяют) его мнение.