Москва, 18 декабря, 2019, 17:46 — ИА Регнум. Отчёт мэра столицы Сергея Собянина перед Московской городской думой 18 декабря носил формальный характер. Об этом заявила депутат законодательного собрания столицы Дарья Беседина («Яблоко»), обращаясь к коллегам по парламенту, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mos.ru Сергей Собянин выступает с отчётом в Мосгордуме

«Мы унизили себя как парламент. 15 вопросов на 45 депутатов. Отчёт длился всего несколько часов. Мы боимся разозлить его своими вопросами», — заявила депутат.

По её словам, ситуация должна быть кардинально иной. Отчёт мэра из формальности должен превратиться в одно из самых важных событий в политической жизни столицы.

«Я призываю коллег не унижать наш статус», — подытожила Беседина.