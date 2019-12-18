Москва, 18 декабря, 2019, 16:54 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 трлн рублей из средств федерального бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным Счетной палаты, неисполнение расходов бюджета в 2019 году ожидается в сумме 1 трлн рублей.

«А может, нам поступить по справедливости, и с учетом огромного социального расслоения, с учетом реального нищенского положения десятков миллионов наших граждан выплатить людям из этого триллиона 13-ю зарплату, 13-ю пенсию, 13-ю стипендию», — предложил Миронов.

Парламентарий напомнил, что повышение НДС до 20% правительство РФ объясняло необходимостью увеличить бюджет на 600 млрд рублей.

«600 млрд добавили, а 1 трлн не израсходовали. Так, действительно эти деньги нужны были, или это были придумки для того, чтобы залезть в карманы людей?» — рассуждает Миронов.

«Если уж не сумели правильно посчитать, не сумели правильно распорядиться бюджетными средствами, давайте передадим их гражданам, чтобы люди все-таки увидели, что государство заботится о них. К тому же ничто так не стимулирует экономику, как рост платежеспособного спроса», — предложил он.

Россия занимает 10-е место в мире по численности населения. По данным Росстата, на 1 января 2019 года в стране — 146 780 720 постоянных жителей.