Москва, 2 января, 2020, 09:15 — ИА Регнум. Чем более богатым считает себя гражданин, тем меньше в нем неприятие пенсионной реформы. Об этом говорят опубликованные на сайте ИА Красная Весна результаты всероссийского опроса АКСИО-8, в котором приняли участие порядка 86 тысяч человек.

ИА Красная Весна Распределения ответов на вопрос об отношении к решению власти о проведении пенсионной реформы, в зависимости от самоопределения уровня своих доходов респондентом, %. Без не ответивших

Уверенность человека в том, что его доход — выше среднего по стране, имеет прямое отношение к его позитивному взгляду на пенсионную реформу. Отсюда распределение ответов: те, кто чувствует себя наименее обеспеченными (именно чувствуют, а не являются согласно официально принятым мерилам), одобряют пенсионную реформу всего в 3% случаев, и относятся к ней негативно — в 89%. А самоощущение как очень хорошо обеспеченного человека повышает этот показатель уже до 17%, плюс к нему — 13% отношения равнодушного. Итого в этой группе получается меньше всего людей, которые считают пенсионную реформу очень плохой идеей: «всего» 68%.

Тем не менее, отмечают авторы исследования, чем выше видит человек сам себя по сравнению с «простыми людьми», тем с большей вероятностью он позитивно отнесется к пенсионной реформе, противопоставляя свое мнение мнению подавляющего большинства. А субъективное отнесение себя к элите у части граждан приводит к тому, что они начинают думать, что их не затронут проблемы «простых людей».

Опрос также показал, что единство мнений в отношении пенсионной реформы проявили все граждане России, независимо от возраста, образования, места проживания наших соотечественников.