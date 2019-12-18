Гатчина, Ленинградская область, 18 декабря, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Глава многодетного семейства из деревни Химози в Ленобласти Андрей Бовт, которого обвиняют в многолетнем насилии над своей несовершеннолетней дочерью и незаконном обороте оружия, отвергает все обвинения в свой адрес и говорит, что он не виновен.

Цитата из видео «Глава Секты Мэнсона Андрей Бовт — в суде» пользователя Петербургский дневник. youtube.com Андрей Бовт в зале суда в Гатчине

К 12 часам Бовта доставили в Гатчинский городской суд для избрания меры пресечения. «Я не виновен», — заявил задержанный мужчина, завидев журналистов в коридоре суда.

Telegram-канал Mash приводит его слова на первом допросе, где мужчина изложил следователям свою версию произошедшего. Бовт утверждает, что никакого изнасилования не было, а многочисленный видеоархив семьи свидетельствует, что всё было нормально.

«Супругу мою запугали, на неё надавили. Дети говорят? Приведите сюда детей, которые свидетельствуют против меня, я сам с ними поговорю. Мало ли какие ролики дети снимают для себя. Я детей воспитывал методом убеждения», — приводит источник подозреваемого.

Также мужчина пояснил, что условия, в которых вынуждены были жить его восемь детей и жена, были созданы для обеспечения им личной безопасности.

«Сама мысль об изнасиловании мне противна. Я невинный. Я невиновен», — сказал Бовт.

Отметим, следствие ходатайствует о помещении подозреваемого в совершении уголовного преступления под стражу.

Напомни, вечером 16 декабря в поселок Химози Гатчинского района Ленинградской области нагрянули спецслужбы. Силовики прибыли проверить сообщение об изнасиловании несовершеннолетней своим отцом.

По версии следствия, с января 2012 по декабрь текущего года мужчина насиловал свою дочь, 2006 года рождения. Заявление о насиловании ребенка подала родная мать девочки Светлана, она узнала об этом в конце ноября. В доме было найдено большое количество оружия и боеприпасов.