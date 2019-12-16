Хельсинки, 16 декабря, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Страной, где кассир может стать главой правительства, можно только гордиться, написала 16 декабря финский премьер-министр Санна Марин в Twitter.

Jukka-Pekka Flander / SDP Санна Марин

Комментируя высказывание эстонского министра внутренних дел Марта Хельме, которому не понравилось, что правительство Финляндии возглавила «продавщица», Марин написала:

«Я очень горжусь Финляндией. Здесь ребёнок из бедной семьи может получить образование и многого достичь в своей жизни. Кассир магазина может стать премьер-министром. Без рабочего класса Финляндия не выживет. Я ценю работу каждого сотрудника, специалиста и предпринимателя!»

Напомним, Хельме раскритиковал назначение Марин, которое «напомнило ему»«слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром».