Санкт-Петербург, 16 декабря, 2019, 12:24 — ИА Регнум. Бывший министр транспорта России Максим Соколов в обозримом будущем не заменит на губернаторском посту в Петербурге Александра Беглова. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политолог Александр Конфисахор.

Дарья Драй ИА REGNUM Максим Соколов

Напомним, в понедельник, 16 декабря, Максим Соколов представлен Александром Бегловым на утверждение Законодательному собранию Петербурга в качестве потенциального вице-губернатора. Слухи о возможных губернаторских перспективах Соколова ходили в Северной столице в течение нескольких лет, еще при губернаторе Георгии Полтавченко.

Александр Конфисахор убежден, что на столь отдаленную перспективу, как следующие губернаторские выборы, в Кремле «категорически никто не загадывает», а Беглов занял пост главы города совсем недавно, в сентябре 2019 года. В связи с этим предполагать, что Соколов уже нацелен на его замещение, было бы «легкомысленно».

"Не думаю, что это вероятно, Беглов был избран совсем недавно, и такая замена — некорректная и не соответствует сложившейся чиновничей системе взаимоотношений», — сказал Конфисахор.

При этом ему кажется странным, что Соколова привели в петербургское правительство так поздно, вопреки более ранним заявлениям Беглова, что его новая команда уже «собрана».

"Слухи обсуждались, что Соколов должен вернуться в город, странно было, что он не пришёл ни в первый, ни во второй набор», — заметил политолог.

Напомним, Максим Соколов занимал пост федерального министра с 2012 по 2018 годы. После ухода из правительства РФ стал генеральным директором ПАО «Группа ЛСР», с 2019 года — член правления, первый заместитель генерального директора ПАО «Группа ЛСР». Кроме того, Соколов является независимым членом Совета директоров ПАО «Аэрофлот.

Соколов имеет опыт работы в правительстве Санкт-Петербурга во времена губернаторства Валентины Матвиенко, когда он отвечал за привлечение инвестиций и стратегические для города проекты.