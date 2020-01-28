Москва, 29 января, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

29 января

29 января 1942 года в Тегеране СССР и Великобритания подписали союзный договор с Ираном.

Силы Северо-Восточного фронта вышли на рубеж Усвяты-Велиж-Рудня, нарушив взаимодействие немецких групп армий «Север» и «Центр» и снабжение 9-й немецкой армии. Враг вынужден был перебросить на этот фронт дивизии из Франции и Дании.

Войска Западного фронта освободили город Сухиничи в Калужской области.

1-й гвардейский кавалерийский корпус при поддержке воздушно-десантных частей сломил сопротивление врага в районе Людиново и начал продвигаться к Вязьме.

29 января 1943 года началась наступательная операция войск Юго-Западного и Южного фронтов против немецкой группы армий «Дон» в Донбассе. Части Юго-Западного фронта должны были наступать на Луганск, а также, продвинувшись к Мариуполю, отрезать врагу пути отступления. Целью Южного фронта было освобождение Ростова-на-Дону с последующим наступлением на запад вдоль побережья Азовского моря. В то же время в рамках Ворошиловградской наступательной операции, войска Юго-Западного фронта должны были освободить Северный Донбасс.

Красная армия освободила города Новый Оскол и Кропоткин.

29 января 1944 года Войска 2-го Прибалтийского фронта освободили крупный железнодорожный узел Новосокольники в Псковской области.

В Черкасской области Красная армия заняла город Смела, в Новгородской области — город Чудово.

29 января 1945 года войска 1-го Белорусского фронта, перейдя границу Германии западнее и северо-западнее Познани, вошли на территорию Померании.

Войска 1-го Украинского фронта освободили более 70 населенных пунктов и полностью очистили Силезский промышленный район от врага.

Авиация Балтийского флота потопила немецкую базу подводных лодок «Мемель» юго-западнее Либавы.