Москва, 27 января, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

27 января

27 января 1942 года силы 1-го гвардейского кавалерийского корпуса пересекли Варшавское шоссе в районе Почепок и Лаврищево.

Войска Юго-Западного фронта освободили город и крупный железнодорожный узел Лозовая в Харьковской области.

27 января 1943 года успешно завершилась Острогожско-Россошанская наступательная операция войск Воронежского фронта. Красная армия уничтожила крупную группировку врага между Воронежем и Кантемировкой, разгромила 2-ю венгерскую армию, итальянский альпийский корпус и оперативные резервы группы армий «Б». В связи с успехом операции Ставка утвердила наступление на Харьков и Курск.

Красная армия освободила город Нефтегорск в Краснодарском крае.

27 января 1944 года Ленинград был окончательно освобождён от блокады. По всему фронту враг отброшен на 65−100 км.

В рамках наступления на Правобережной Украине началась Ровно-Луцкая наступательная операция войск правого крыла 1-го Украинского фронта.

Войска Волховского фронта при поддержке партизан заняли станцию Передольская и перерезали железную дорогу Ленинград — Дно.

Части 2-го Украинского фронта освободили город Шпола в Черкасской области. В Ровенской области Красная армия освободила город Острог.

27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта освободили узников Освенцима.

Успешно завершилась Инстербургско-Кенигсбергская наступательная операция войск 3-го Белорусского фронта. Она позволила блокировать восточно-прусскую группировку войск врага.

Правое крыло 1-го Белорусского фронта соединилось с войсками 2-го Белорусского фронта на левом берегу Вислы. Красная армия завершила окружение врага в Познани и освободила 10 городов к северу, западу и югу от города.

Войска 3-го Украинского фронта нанесли контрудар по наступающей на Будапешт группировке врага.