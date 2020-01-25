Москва, 26 января, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

26 января

26 января 1942 года в ходе наступления на Вязьму силы Западного фронта перерезали дорогу Гжатск-Юхнов. Другим частям фронта удалось отразить контрудар врага из Жиздры и выйти в район Сухиничи.

Войска Калининского фронта окружили 7 дивизий врага в районе Оленино в Тверской области.

26 января 1943 года части Донского фронта, вошедшие с запада в Сталинград, соединились у Мамаева Кургана и разрезали отступавшую группировку врага на две части. Немецкие военнослужащие начали массово сдаваться в плен.

Войска Северо-Кавказского фронта освободили крупный железнодорожный узел, станцию Кавказскую в Краснодарском регионе.

26 января 1944 года войска Ленинградского фронта завладели городом Красногвардейск и перерезали железную дорогу Красногвардейск — Нарва.

Силы Волховского фронта вышли к Октябрьской железной дороге северо-западнее Чудово и к железной дороге Ленинград — Дно западнее Новгорода.

В Ленинградской области Красная армия освободила Гатчину и Тосно.

26 января 1945 года войска 3-го Белорусского фронта подошли к крепости Кенигсберг и завладели всем районом Мазурских озер.

Войска 2-го Белорусского фронта успешно завершили Млавско-Эльбингскую наступательную операцию, в ходе которой им удалось блокировать восточно-прусскую группировку врага с запада и юго-запада, выйти на побережье Балтийского моря и захватить плацдарм на западном берегу Вислы.

Войска 1-го Украинского фронта форсировали реку Одер (Одра) северо-западнее Бреслау (Вроцлава).

Силам 3-го Украинского фронта удалось остановить наступление крупной группировки врага, продвигавшейся из района Секешфехервар на Будапешт.