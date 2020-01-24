Москва, 25 января, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

25 января

25 января 1942 года продвижение правого крыла Западного фронта было остановлено на немецком гжатском оборонительном рубеже.

25 января 1943 года войска Воронежского фронта освободили Воронеж.

Части Донского фронта, ликвидировавшие попавших в окружение и отступавших к Сталинграду войск врага, вошли в город с запада.

25 января 1944 года войска 2-го Украинского фронта прорвали оборону врага в направлении Кировограда на фронте 25 км.

25 января 1945 года войска правого крыла 3-го Белорусского фронта форсировали реки Прегель и Алле и начали наступление на город Кенигсберг.

Войска 1-го Белорусского фронта прорвали Познанский оборонительный рубеж.