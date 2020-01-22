Москва, 23 января, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

23 января

23 января 1942 года силами Западного фронта была полностью освобождена Тульская область.

Немецкие войска оттеснили части Калининского фронта, прорвавшие вражескую оборону западнее Ржева. Продвижение Красной армии на этом участке затруднилось.

23 января 1943 года войска Юго-Западного и Южного фронтов вышли к рекам Айдар и Северный Донец.

Красная армия освободила город Старобельск в Ворошиловградской (Луганской) области и город Армавир в Краснодарском крае.

23 января 1944 года Черноморский флот высадил в Керченском порту десант.

Красная армия освободила районный центр Лельчицы в Гомельской области.

23 января 1945 года войска 3-го Белорусского фронта форсировали реки Дайме и Прегель, реку Бобр и Августовский канал южнее и юго-западнее города Августов, а также освободили 8 городов.

Войска 2-го Белорусского фронта в Восточной Пруссии заняли Вилленберг и ещё 4 города, перехватив все пути отхода врага за Вислу, кроме автострады Кенигсберг — Эльбинг.

Войска 1-го Украинского фронта вышли к реке Одер в районе Бреслау (Вроцлав).

Войска 2-го Украинского фронта прорвали оборону врага к северу от Мишкольца и освободили города Рожнява и Иелшавав Чехословакии.