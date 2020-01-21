Москва, 22 января, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

22 января

22 января 1942 года СССР предоставил правительству Польской Республики заём в 300 млн рублей на содержание польской армии на советской территории. Аналогичный заём предоставлен для чехословацкой бригады.

Основные силы левого крыла Северо-Западного фронта, проводящие Торопецко-Холмскую наступательную операцию, были переданы Калининскому фронту для наступления на коммуникации немецкой группы армий «Центр».

Части Красной армии, занявшие Можайск, с боем продвинулись к Гжатску. К этому моменту было завершено освобождение всей территории Московской области.

22 января 1943 года войска Южного Фронта продвинулись к рубежу Красный Маныч — Богородицкое.

Красная армия освободила город Воропаново в Ставропольском крае и город Сальск в Ростовской области.

22 января 1945 года войска 3-го Белорусского фронта заняли город Инстербург в Восточной Пруссии. В то же время правое крыло фронта продвинулось к заливу Куриш-Гаф и к реке Дайме.

Войска 2-го Белорусского фронта в Восточной Пруссии заняли города Остероде, Дойтш-Айлау, Алленштайн, а в Польше освободили город Рыпин.

Войска 1-го Белорусского фронта освободили 12 польских городов.

Части 1-го Украинского фронта вышли к реке Одер.

Войска 3-го Украинского фронта юго-западнее Будапешта под давлением постоянных атак врага вынуждены были оставить город Секешфехервар.