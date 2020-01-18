Москва, 19 января, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

19 января

19 января 1942 года силы Западного фронта, выйдя на рубеж Шелоки-Доманово-Плюского, с трёх сторон зажали группировку врага в районе Юхнова Калужской области.

Красная армия заняла город Верея Московской области, у которой в 1941 году проходила Можайская линия обороны.

19 января 1943 года части Воронежского фронта вышли на рубеж Волоконовка — Валуйки — Уразово. Левое крыло фронта начало ликвидацию окруженного у сторожевского и щучьенского плацдармов врага. Затем ему предстояло новое наступление на харьковском направлении и операция по разгрому вражеских войск западнее Воронежа.

6-я армия Юго-Западного фронта вышла к реке Айдар на участке Константиновка — Белолуцк — Ново-Псков.

19 января 1944 года войска Ленинградского фронта заняли Ропшу и Красное Село, служившее важным узлом обороны врага. Затем армии Ленинградского фронта встретились юго-восточнее Ропши и завершили уничтожение вражеской петергофско-стрельнинской группировки.

19 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта освободили Краков и вошли на территорию фашистской Германии.

Войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов на главных направлениях вынудили врага отступать и начали его преследование. Силы 2-го Белорусского фронта освободили город Млава и вступили на территорию Восточной Пруссии.

Войска 1-го Белорусского фронта освободили 6 городов, в том числе крупный промышленный центр Польши город Лодзь.