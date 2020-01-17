Москва, 18 января, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

18 января

18 января 1942 года началась Барвенково-Лозовская наступательная операция войск Юго-Западного и Южного фронтов в направлениях на Запорожье и на Красноград. Советские части должны были овладеть Харьковом и выйти в тыл донбасско-таганрогской группировки врага, отрезав ей путь отступления на запад.

Ленинградские партизаны захватили город Холм, на подступах к которому остановились проводившие Торопецко-Холмскую наступательную операцию войска Северо-Западного фронта.

18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов, прорвав блокаду Ленинграда, соединились у рабочих посёлков №1 и №5. Вскоре части Ленинградского фронта освободили Шлиссельбург.

Силы Воронежского фронта смогли разделить окружённую между сторожевским и щучьенским плацдармами группировку врага на две части.

Красная армия заняла железнодорожные станции Каменск и Каменку, города Дивное и Черкесск.

18 января 1945 года войска 3-го Белорусского фронта после шестидневных боев прорвали оборону врага к северу от Гумбиннена на глубину 20—30 км и до 65 км по фронту, что позволило продолжить наступление на кенигсбергском направлении.

Войска 2-го Белорусского фронта подошли с севера и юга к вражескому Млавскому укрепленному району.

Силы 1-го Украинского фронта обошли Краков с северо-востока, севера и запада, в то время как войска 4-го гвардейского танкового корпуса вошли в город с севера. Другие войска фронта начали освобождение Силезского промышленного района.