Москва, 16 января, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

16 января

16 января 1942 года войска Северо-Западного фронта, продвигаясь с тяжёлыми боями, освободили город Андреаполь в Тверской области.

16 января 1943 года Красная армия освободила город Россошь в Воронежской области.

16 января 1944 года у побережья Северной Норвегии началась операция «РВ-1» кораблей и авиации Северного флота против морских коммуникаций врага.

Красная армия освободила город Костополь в Ровенской области.

16 января 1945 года войска 2-го Белорусского фронта овладели городом Пултуск — крупным опорным пунктом врага на правом берегу реки Нарев, опорным пунктом Насельск и перерезали железную дорогу Цеханов — Модлин.

1-я армия Войска Польского перешла в наступление с юга на Варшаву.

Войска 1-го Украинского фронта освободили 5 городов севернее и северо-западнее Сандомира и ещё 5 городов на ченстоховском и краковском направлениях.