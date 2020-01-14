Москва, 15 января, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

15 января

15 января 1942 года войска Северо-Западного фронта охватили с севера, северо-востока и востока Старую Руссу и вышли на железную дорогу до Полы. Однако освобождение города затянулось из-за ожесточённого сопротивления врага.

Силы Калининского фронта в Тверской области освободили Селижарово и перешли в наступление в направлении города Белый.

С целью завладеть Судакской долиной и поддержать наступление войск Кавказского фронта на Керченском полуострове Черноморский флот с 15 на 16 января высадил очередной тактический десант в районе Судака. Впоследствии десантные части оказались разбиты.

15 января 1943 года в ходе Острогожско-Россошанской наступательной операции силы Северной ударной группировки Воронежского фронта прорвали всю тактическую глубину обороны врага. В это время Южная ударная группировка вышла к городу Россошь и перерезала врагу отход из города на юго-запад. Войска Воронежского фронта разгромили три венгерских дивизии и немецкую дивизионную группу «Фогеляйн».

Силы Донского фронта прорвали оборону немцев, окружённых на участке Елхи — Западновка. С большими потерями враг попытался отходить к Сталинграду.

Красная армия освободила Басаргино и станицу Тацинская в Ростовской области, а также город Благодарный в Ставропольском крае.

15 января 1944 года завершилась Житомирско-Бердичевская наступательная операция войск 1-го Украинского фронта. Нанеся поражение 1-й и 4-й танковым армиям врага, Красная армия продвинулась на 80—200 км на запад, освободила города Новоград-Волынский, Житомир, Белая Церковь, Бердичев, Ржищев, Коростень.

42-я армия Ленинградского фронта при поддержке артиллерии Балтийского флота начала наступление из района Пулковских высот в направлении Красное Село, Ропша.

Красная армия освободила город Славута в Хмельницкой области.

15 января 1945 года началась Западно-Карпатская наступательная операция войск правого крыла 4-го Украинского фронта. Советские части нанесли удар из района южнее Ясло на Краков для содействия продвижению сил 1-го Украинского фронта.

Части 3-го Белорусского фронта вышли на рубеж Пилькаллен — Тутшен — Пусперн.

47-я армия 1-го Белорусского фронта форсировала Вислу севернее Варшавы.

Войска 1-го Украинского фронта освободили города Кельце, Енджеюв, Водзислав, Дзялощицы в Польше.