Москва, 12 января, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

12 января

12 января 1942 года немцы нанесли сильный контрудар из района Жиздры по левому флангу 10-й армии Западного фронта.

12 января 1943 года силы Волховского и Ленинградского фронтов начали наступательную операцию южнее Ладожского озера. Красная армия должна была разгромить располагавшуюся там группировку немецких войск, ликвидировать шлиссельбургско-синявинекий выступ врага, а затем освободить железную дорогу Волхов — Ленинград возле Мги.

В рамках Воронежско-Харьковской стратегической операции началась Острогожско-Россошанская наступательная операция войск Воронежского фронта против венгерских, итальянских и немецких частей. Продвижению Красной армии на этом направлении должен был способствовать удар 6-й армии Юго-Западного фронта в направлении Покровское.

После затяжного боя Красная армия освободила Минеральные Воды.

12 января 1944 года Ставка в рамках Днепровско-Карпатской стратегической операции поставила войскам 1-го и 2-го Украинских фронтов задачу уничтожить группировку врага в районе Корсунь-Шевченковский в Черкасской области. Наступление началось 24 января.

Войска Белорусского фронта освободили районный центр Домановичи в Гомельской области.

12 января 1945 года началась Висло-Одерская наступательная операция войск 1-го (при поддержке левого фланга 2-го) Белорусского, 1-го и правого фланга 4-го Украинских фронтов по освобождению Польши, части Чехословакии и Силезии. В ней была задействована рекордная стратегическая группировка Красной армии. По итогам операции советские части продвинулись в центральные районы Германии.