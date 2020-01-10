Москва, 11 января, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

11 января

11 января 1942 года Красная армия освободила Киров.

11 января 1943 года с целью прорыва блокады Ленинграда началась наступательная операция «Искра» войск Ленинградского и Волховского фронтов во взаимодействии с силами Балтийского флота. Красной армии удалось отвоевать коридор шириной 8−11 км вдоль берега Ладожского озера и предотвратить соединение немецких и финских частей.

Началась наступательная операция войск Черноморской группы Закавказского фронта против 17-й немецко-фашистской армии.

Силы левого крыла Юго-Западного фронта обошли группировку врага севернее Тацинской в Ростовской области и охватили с севера немецкую армейскую группу «Холлидт».

Красная армия заняла Кисловодск.

11 января 1944 года войска 1-го Украинского фронта освободили город Сарны в Ровненской области.

11 января 1945 года Красная армия закончила ускоренную подготовку к крупнейшему стратегическому наступлению по всему советско-германскому фронту. Оно включало в себя Восточно-Прусскую стратегическую операцию войск 2-го и 3-го Белорусских фронтов, а также Висло-Одерскую стратегическую операцию войск 1-го Белорусского, 1-го и 4-го Украинских фронтов. Каждый фронт вёл преимущественно одну наступательную операцию, соответственно: Млавско-Эльбингскую (2-й Белорусский), Инстербургско-Кенигсбергскую (3-й Белорусский), Варшавско-Познаньскую (1-й Белорусский), Сандомирско-Силезскую (1-й Украинский) и Западно-Карпатскую (4-й Украинский). Красной армии предстояло разбить группировки врага в Восточной Пруссии и Польше, открыв путь на Берлин.