Москва, 2 января, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

2 января

2 января 1942 года с успешным окончанием Керченско-Феодосийской десантной операции завершилась операция Кавказского фронта по захвату Керченского полуострова. Красная армия освободила полуостров и продвинулась на 110 км на запад. Это поражение заставило немецкие войска ослабить давление на Севастополь.

Отряд советских моряков с острова Большой Тютерс в Финском заливе перешёл по тонкому льду к острову Гогланд, уничтожил находящийся там гарнизон врага и успешно удерживал эту позицию до 27 марта.

Войска Западного фронта освободили Малоярославец.

2 января 1943 года силы Южного фронта прорвали оборону врага южнее Тормосина и начали продвижение к Ростову-на-Дону.

2 января 1944 года войска 1-го Прибалтийского фронта освободили 40 населённых пунктов.

Силы 1-го Украинского фронта заняли районные центры Мархлевск и Троянов в Житомирской области, а также 150 других населенных пунктов.

2 января 1945 года немецко-венгерские войска в районе Будапешта безуспешно пытались вырваться из окружения войск 2-го Украинского фронта на запад.

Началась Балатонская оборонительная операция войск 3-го Украинского фронта против удара врага из района юго-восточнее Комарно, пытавшегося прорваться к окружённым в Будапеште частям.