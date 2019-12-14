Лос-Анджелес, США, 14 декабря, 2019, 16:45 — ИА Регнум. Известный аукционный дом Bonhams выставил на торги в Лос-Анджелесе текст знаменитой песни Элтона Джона «Your Song». В итоге «бумажный носитель» стихотворения неизменного поэта и друга музыканта Берни Топина был продан за 180.000 фунтов стерлингов.

Ernst Vikne Элтон Джон

Как сообщает портал InterMedia, оригинал текста этой и других песен хранился у бывшей жены Берни Топина Максин Фейбельман, которая все же решила продать рукописи.

Кстати, история создания этого хита получила отражение в биографическом фильме «Рокетмен».