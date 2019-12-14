Санкт-Петербург, 14 декабря, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Пожарные Санкт-Петербурга в 6 часов утра 14 декабря полностью ликвидировали пожар в ангаре на улице Салова во Фрунзенском районе города. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. На полную ликвидацию масштабного пожара потребовалось 13 часов. Погибших и пострадавших нет.

Дарья Драй ИА REGNUM Тушение пожара в ангаре на улице Салова во Фрунзенском районе

Напомним, возгорание в ангаре, где хранились запчасти для автомобилей и легковоспламеняющиеся вещества, началось около 17 часов 13 декабря по адресу: улица Салова дом 53, корпус 1. Там находится промышленная и складская зона.

Горение в металлическом ангаре размером 70×150 метров происходило на площади 2200 кв. метров. В ходе тушения пожара его ранг повышался до № 2. Для борьбы с огнем были мобилизованы 170 сотрудников МЧС, 19 единиц техники и пожарный поезд.

В 18:50 произошла локализация пожара, в 21:16 мск пожарные ликвидировали открытое горение и продолжили проливку территории. 14 декабря в 06:00 мск пожар был полностью ликвидирован.