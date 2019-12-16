Токио, 16 декабря, 2019, 03:18 — ИА Регнум. Ставка американского президента Дональда Трампа на принудительный отъем денег у американских союзников развивается в разных частях света с неоднородной эффективностью. Хотя есть любители помочь США, бескорыстные настолько, что готовы пожертвовать многим, лишь бы Вашингтону было хорошо. О том, какой рекорд был поставлен в этом году Японией, сыгравшей за Трампа, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

内閣官房内閣広報室 Дональд Трамп и Синдзо Абэ

Когда речь заходит о крупных финансовых сделках «в пользу беднеющих США», обычно на ум приходят разного рода оружейные договоренности вроде покупки американскими союзниками дорогущих американских систем ПРО. Между тем дело вовсе не упирается в новейшие системы оружия. Деньги, как известно, не пахнут, и то, что не удалось выкрутить с помощью продажи истребителей или ракет, можно добрать и на сельхозпродукции.

Именно этот вариант удалось провернуть Вашингтону по отношению к Токио, преодолев, наконец, сопротивление оного. Японский премьер-министр Синдзо Абэ и его команда из Либерально-демократической партии ратифицировали соглашение о торговле с США, которое предполагает существенное снижение торговых пошлин на многие виды сельхозпродукции. Которая будет поступать из США в Японию. Речь идет о мясе, зерне и винах, причем, по некоторым слухам, пошлины на свинину, вино и сыр могут быть постепенно и вовсе отменены Токио. Что это означает в современном мире? Япония может и вовсе лишиться соответствующих отраслей сельхозпроизводства, но ставка, сделанная на Трампа, и желание помочь ему переизбраться превозмогла в данном случае даже интересы собственного народа. Оппозиция ругает Абэ — но сделать уже ничего не может. А Абэ делает отличный подарок Трампу накануне выборов.

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Абэ помогает Трампу переизбраться за счет интересов японцев».