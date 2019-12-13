Санкт-Петербург, 13 декабря, 2019, 11:47 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге продолжается убыль населения на фоне резкого падения рождаемости — почти на 10% за неполный год. Даже переезд на постоянное место жительства в Петербург людей из других регионов и стран уже не помогает выровнять демографический баланс. Кстати, больше всего «новых петербуржцев», приехавших в город на Неве и оставшихся в нем, — с Украины.

Дарья Драй ИА REGNUM Киевский поезд на перроне Витебского вокзала Петербурга

По данным Петростата, численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 1 октября 2019 года составила 5 млн 376,9 тыс. человек. За январь — сентябрь текущего года количество постоянных жителей города на Неве сократилось на 7 тысяч человек.

За девять месяцев 2019 года в Северной столице родилось 44 066 младенцев, это на 4286 человек меньше, чем за такой же период 2018 года.

Число родившихся в расчете на 1000 человек населения, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в Санкт-Петербурге уменьшилось на 9,9%, составив 10,9 рождения на 1000 жителей (12,1 — в 2018 году).

За январь — сентябрь 2019 года смертность превысила рождаемость в Петербурге на 1,0%, хотя сам по себе уровень смертности уменьшился на 4,3% к уровню того же периода 2018 года.

За январь — сентябрь текущего года отмечается увеличение смертности от самоубийств — на 1,6%, от болезней органов пищеварения — на 1,3%, от онкологических болезней — на 0,6%.

За тот же период 2019 года в Петербурге на 14% уменьшилось количество заключенных браков. Примерно на столько же стало меньше и разводов.

Миграция в Петербург на ПМЖ из других регионов РФ и зарубежных стран уже не покрывает дефицит населения, более того, наметился миграционный отток из Петербурга — 6198 человек за январь — сентябрь 2019 года.

«По миграции со странами СНГ наибольшее число выбывших в Санкт-Петербурге отмечено на территорию Кыргызстана, Армении, Украины, Казахстана <…> При этом максимальный миграционный прирост населения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области наблюдается с Украиной», — отметили в Петростате.

За девять месяцев 2019 года Украина дала Петербургу более 600 постоянных жителей.