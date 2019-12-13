Москва, 13 декабря, 2019, 10:58 — ИА Регнум. К ООО «Сосьете Женераль страхование» — российскому активу французской финансовой группы Societe Generale — подан банкротный иск. Исковое заявление, которое пока не принято к производству, поступило от физлица в арбитраж Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск о банкротстве

Иск от Соса Саркисяна был подан 11 декабря 2019 года. Подробности иска пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, ответчик учреждён в апреле 2013 года путём реорганизации в форме преобразования одноимённого ЗАО. Уставный капитал — 240 млн рублей, директор — Сабин Мирей Люсетт Эсташ. Участники общества — ПАО «Росбанк» и компания «Сожекап» (Франция). На конец мая 2019 года Societe Generale S.A. в «Росбанке» принадлежала доля 99,95%.

Напомним, группа Societe Generale создана во Франции в 1864 году. На сегодня это крупнейший финансовый холдинг в Европе с 31 млн клиентов. В России, по данным с сайта «Росбанк Страхование», представлено несколько компаний группы. ООО «Сосьете Женераль страхование» — одна из них и «оказывает услуги в области имущественного и личного страхования (кроме страхования жизни)».

Известно, что в июне 2019 года ЦБ РФ привлёк другую компанию группы — ООО «Сосьете Женераль страхование жизни» к административной ответственности. Она была оштрафована на 30 тыс. рублей за несоблюдение одного из пунктов страхового законодательства, касающегося срока возврата части страховой премии.