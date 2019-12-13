Брянск, 13 декабря, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Авиационную бомбу массой 500 кг обнаружили в Почепском районе Брянской области. «Гигантскую» находку с помощью крана подняли из земли и обезвредили сотрудники группы специальных работ Брянского пожарно-спасательного центра, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области Авиабомба

По словам спасателей, обычно они обезвреживают снаряды времён Великой Отечественной войны весом от 2,5 до 50 кг. 12 декабря вблизи населённого пункта Речица была обнаружена авиабомба-рекордсмен — полтонны. Её осторожно извлекли из земли, перевезли на безопасное расстояние от посёлка и уничтожили в лесном массиве.

В МЧС напоминают, что при обнаружении снаряда главное его не трогать. Следует незамедлительно сообщить о находке спасателям, у взрывоопасных предметов до сих пор активны детонаторы.