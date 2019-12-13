Санкт-Петербург, 13 декабря, 2019, 09:35 — ИА Регнум. Санкт-Петербург оказался между двух атмосферных явлений, из-за чего в пятницу, 13 декабря, в городе будет тепло, а в течение дня ожидаются небольшие осадки. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Египетский мост в Петербурге

Погоду в городе определяют антициклон с юго-востока и циклонический вихрь с северо-запада. В течение дня преимущественно будет облачная погода, местами пройдут небольшие осадки.

«Новая порция атлантического воздуха немного повысит показания термометров», — отмечает специалист.

По состоянию на 09:30 мск, в Петербурге +2,5 градуса, с южным ветром и влажностью 86%.

Температура воздуха в течение дня в Северной столице будет колебаться от +1…+3 градусов, в Ленобласти от −1…+4 градусов. Ветер южный, юго-восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало, и барометры покажут 755 мм рт. ст., что ниже нормы.