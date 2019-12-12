Санкт-Петербург, 12 декабря, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Процедура наблюдения в ЗАО «Пилон» введена Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленобласти в ходе рассмотрения искового заявления Федеральной налоговой службы по банкротству предприятия. Соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных судов.

Дарья Драй ИА REGNUM Мост Бетанкура в Петербурге

ЗАО «Пилон» — крупная строительная организация существующая на рынке Северо-Запада 25 лет. Закрытое акционерное общество выполнило работы на объектах в историческом центре и на крупнейших магистралях Северной столицы, таких как Кольцевая автодорога и Западный скоростной диаметр. Кроме того предприятие построило крупнейшие транспортные объекты Санкт-Петербурга к чемпионату мира по футболу 2018 года — путепроводную развязку на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом, Яхтенный мост, мост Бетанкура, реконструировало Тучков мост.

В марте текущего года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял в работу исковое заявление ФНС. Налоговая просила признать предприятие банкротом. Вместе с иском в суд также были поданы ходатайства от десяти компаний, которые требуют взыскать с ЗАО «Пилон» неуплаченные средства. Таким образом общая сумма долга «Пилона» составляет порядка 138,77 млн рублей.

11 декабря арбитражный суд назначил процедуру наблюдение в ЗАО.