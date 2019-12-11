Кореновск, Краснодарский край, 12 декабря, 2019, 01:09 — ИА Регнум. В Минобороны РФ подтвердили крушение ударного вертолёта Ми-28 в районе аэродрома Кореновска. Авария произошла около 23:00 мск, двое пилотов погибли, на земле разрушений нет. Об этом сообщает РИА Новости.

Mil.ru Вертолёт Ми-28

Ми-28 отрабатывал учебно-тренировочный вылет в ночное время в сложных погодных условиях. К месту крушения направляется комиссия, которая расследует причины аварии.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае.