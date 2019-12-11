Москва, 11 декабря, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря. Госдума на федеральном уровне закрепляет практику 38 регионов, где уже приняты свои ограничительные акты.

Электронные сигареты

Расширяется перечень способов и устройств доставки никотина в организм человека с тем, чтобы приравнять их использование к потреблению обычного табака со всеми ограничениями, которые уже установлены действующим законодательством.

Поправками уточняется понятие «курение табака» — использование табачных изделий в целях вдыхания продуктов, возникающих от их тления или нагревания.

ИП и юрлица смогут устанавливать запрет на использование электронных курительных изделий на территориях и в помещениях.

Устанавливается запрет на использование электронных курительных изделий и кальянов в тех местах, где в настоящее время запрещено курение табака.

Устанавливается запрет на розничную торговлю вейпами и айкосами в тех местах, где в настоящее время запрещена розничная торговля табачной продукцией.

Запрещена продажа такой продукции несовершеннолетним.

Демонстрация процесса курения вейпов в кино и на телеэкранах также запрещена.

Употребление же наркотических средств или психотропных веществ либо их прекурсоров с использованием электронных курительных изделий или кальянов будет подлежать ответственности согласно антинаркотическому законодательству.