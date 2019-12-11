Минск, 11 декабря, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Постпреды Белоруссии и Барбадоса при ООНВалентин Рыбаков иГенриетта Элизабет Томпсон 10 декабря подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между государствами. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Mfa.gov.by Постоянный представитель Республики Беларусь при ООН Валентин Рыбаков и Постоянный представитель Барбадоса при ООН Генриетта Элизабет Томпсон подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Барбадосом

«В ходе краткой беседы по итогам церемонии подписания дипломаты обсудили перспективные направления развития сотрудничества между Белоруссией и Барбадосом в торгово-экономической сфере, а также в области туризма», — сказано в официальном комментарии к событию.

Согласно справочной информации министерства постсоветской республики, Барбадос — островное государство на Малых Антильских островах в Карибском море (к востоку от Наветренных островов). Независимость страны была провозглашена 30 ноября 1966 г., общая её площадь составляет 431 кв. км, население — 293,1 тысяч человек, а ВВП — $5,1 млрд.