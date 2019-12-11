Санкт-Петербург, 11 декабря, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат. Об этом Александр Почуев рассказал во время пресс-конференции в Москве в среду, 11 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом по адресу набережная реки Мойки, 82, где произошло убийство

Напомним, в настоящий момент Соколов проходит психолого-психиатрическую экспертизу в одной из специализированных московских клиник. Она продлится до начала января, если не будет дополнительных ходатайств.

«Данная трагедия — трагедия двух любящих человек. Они жили вместе продолжительное время. Почему? На этот вопрос даже сам Олег Валерьевич ответить не может», — заявил адвокат Почуев.

По его словам, в деле Соколова много мистических обстоятельств. Во-первых, трагические события проходили в местах, описанных Достоевским, где Раскольников убил старуху процентщицу. Во-вторых, убийство произошло в преддверии международного Культурного форума. В-третьих, сам факт произошедшего не укладывается в умах обывателей и тех, кто лично знал Соколова.

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Как пример адвокат вспомнил слова оппонента своего подзащитного, историка-любителя, шоумена Евгения Понасенкова (он неудачно судился с Соколовым, обвиняя того в плагиате, — прим. ред.), который предрекал Олегу Соколову оказаться либо в тюрьме, либо в психбольнице.

«Защите практически ежедневно приходят письма от доброжелателей, которые выдвигают свои версии, зачастую они мистические. Мы их серьезно не рассматриваем, но кладём на полку защиты», — отметил адвокат.

В качестве основных направлений защиты Александр Почуев планирует опираться на несколько фактов. На то, что до совершения преступления историк испытал сильный стресс, связанный с многолетними судебными спорами с Понасенковым. И на медикаментозной фактор — Соколов пожилой человек, который пил таблетки, а накануне убийства он вместе с Анастасией Ещенко принял противовирусные препараты.

«У защиты возник вопрос, могло ли это повлиять на его возбудимость. Все же он пожилой человек и под влиянием семейного конфликта мог ли он потерять над собой контроль?» — отметил адвокат.

Почуев также указал на то, что? вопреки расхожему мнению, что Соколов страдает психическим расстройством, человек с отклонениями не смог бы написать несколько десятков трудов, признанных научным сообществом.

Отметим, согласно статье Уголовного кодекса, по которой обвиняют Олега Соколова, он может быть приговорён к наказанию сроком от шести до 15 лет лишения свободы. А пока ведется следствие и психолого-психиатрическая экспертиза, обвиняемый, как уже сообщалось, приступил к написанию книги. По словам адвоката, это своеобразный вид раскаяния, в книге он опишет пять лет отношений со своей возлюбленной, чтобы увековечить в памяти людей образ девушки и то время, которое они провели вместе.

«Я как защитник рекомендовал ему заняться написанием чего-либо, а жанр он сам выбрал. Говорить о том, что он целенаправленно пишет роман или автобиографию, крайне преждевременно», — резюмировал защитник.

Напомним, 63-летний Олег Соколов обвиняется в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко. По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года мужчина четыре раза выстрелил в нее из обреза. Через сутки после убийства он расчленил тело жертвы на части и выбросил в Мойку. В ходе этого действа он упал в реку, откуда был выловлен и задержан с поличным.