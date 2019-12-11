«Великий труженик, мощный политик»: омский экс-губернатор о Лужкове
Омск, 11 декабря, 2019, 13:10 — ИА Регнум. Уход из жизни бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова — это большая утрата. Об этом бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев написал в своём Instagram.
Скриншот со страницы Леонида Полежаева в «Инстаграм»
Бывший омский губернатор Леонид Полежаев (слева) и Юрий Лужков
«Истинный патриот России, великий труженик, мощный политик. Его уход — большая утрата для тех, с кем он дружил многие годы. Вечная память. Покойся с миром», — пишет омский экс-губернатор.
Как сообщало иаИА REGNUM, 10 декабря стало известно, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни.
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