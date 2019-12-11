Тверь, 11 декабря, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Тверская область не будет принимать коммунальные отходы других регионов — это в очередной раз подтвердил губернатор Игорь Руденя. Заявление он сделал 11 декабря на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов из Нелидово.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Работу ведем публично, открыто, проводим общественные слушания. В том числе в Нелидово была выбрана площадка, на которую будут вывозиться отходы только с территории нелидовской агломерации. Доставлять в Тверскую область мусор из других регионов мы не будем», — цитирует Руденю пресс-служба правительства региона.

Губернатор также подчеркнул, что в Тверской области не планируется строительство мусоросжигательных заводов.

«В рамках новой схемы обращения с ТКО создан региональный оператор — это наша, государственная компания. Также определили ставку за вывоз мусора меньше 100 рублей», — рассказал Игорь Руденя.

В рамках реформы обращения с отходами, отметил Руденя, в Тверской области намерены сосредоточиться на развитии системы сортировки отходов. Так, в Калининском районе планируется создать площадку со статусом технопарка, где построят современный автоматический мусоросортировочный комплекс. Параллельно начата работа с населением — привычку к раздельному сбору мусора в регионе намерены прививать уже детям младшего возраста.

По итогам создания в Тверской области новой инфраструктуры по обращению с отходами к 2024 году на обработку планируется направлять до 100% твердых коммунальных отходов, на утилизацию — до 58% от общего объема ТКО. Также к 2024 году, в рамках проекта «Чистая страна», в городах Тверской области планируется провести рекультивацию объектов накопленного вреда.

Напомним, что единый тариф за вывоз мусора в Тверской области установлен в размере 91,24 рубля с человека в месяц. Губернатор утвердил снижение платы граждан за вывоз мусора на 5,45% с 1 апреля 2019 года. Этот показатель остается одним из самых низких в стране. Кроме того, с 1 января 2019 года многодетные семьи региона полностью освобождены от платы за вывоз мусора — компенсируют расходы за счёт бюджета.