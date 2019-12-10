Москва, 10 декабря, 2019, 23:45 — ИА Регнум. 10 декабря 2019 года в Московском Государственном Университете им. М.В. Ломоносова прошел VI Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес», организованный МГУ им. М.В. Ломоносова и компанией «Иннопрактика».

Панель по применению технологий ИИ в управлении человеческими ресурсами

Инновационная практика в МГУ в этом году была посвящена будущему поколению и его образованию — школьному, высшему и пожизненному. Поэтому в состав спикеров пленарной панели «Культурный код» экономики страны: все мы родом из детства» вошли заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец, помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева, министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков, ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Перед началом пленарного заседания актер и режиссер Андрей Соколов, открывавший Конгресс, рассуждал о том, что отличает искусственный интеллект (ИИ) от человеческого, в чем его преимущество, как скоро роботы будут принимать решения за человека, и в перерывах между рассуждениями предложил присутствующим с помощью специального мобильного приложения ответить на вопрос, роботы они или люди.

Это скромное представление предваряло дискуссию о человеческих ценностях в условиях новой цифровой парадигмы, о роли школы и вуза в их формировании. По мнению модератора пленарного заседания первого заместителя генерального директора «Иннопрактики» Натальи Поповой, ценности — это наши основные мотивационные установки, это продукт развития общества и культуры на данном историческом этапе.

О том, как формировать правильные ценности у детей, рассказала О. Ю. Голодец:

«Сейчас у людей и у детей много информации, и это хорошо. Я думаю, что создавая полезный контент, интересный контент, работая с детьми, мы их обезопасим. И обычная родительская любовь, любовь педагогов, любовь окружающих, она привьет те постоянные ценности, те вечные ценности, которые сопровождают человека в этой жизни».

Министр просвещения РФ О. Ю. Васильева обратила особое внимание на то, что все основные ценности, которые у человека есть, закладываются в семье.

«Самое страшное для мировой цивилизации — это когда размываются понятия добра и зла, черного и белого, да и нет. Те ценности, которые являются глобальными, они должны быть составляющей любого человека, а уж учителя — в первую очередь, потому что без этих самых общечеловеческих, нравственных ценностей делать ни одно дело невозможно».

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков открыл секрет успеха молодого человека в современном мире и определил, в каком темпе необходимо существовать, чтобы выжить:

«В условиях достаточно динамичного изменения технологий, действительно, у нас многие профессии могут утратить актуальность еще до того, как будут получены первые выпускники и по тем программам, по которым мы готовим, чтобы этим профессиям соответствовать. Чтобы оставаться на месте в этом мире, нужно быстро бежать, а чтобы продвигаться вперед хоть немного, нужно бежать существенно быстрее. Выпускник для того, чтобы быть конкурентоспособным, должен понимать, что образования, которое он получил когда-то, возможно, не хватит, скорее всего, не хватит для решения задач, с которыми ты столкнешься завтра».

Ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Антонович Садовничий определил структуру профессий будущего:

Конкуренты на рынке труда в ближайшем будущем

«К 2030 году очень уверенно прогнозируется, что исчезнут массовые профессии: водитель, продавец, оператор кол-центра, почтальон. Исчезнут и некоторые интеллектуальные профессии, которые требуют высшего образования: бухгалтер, юрисконсульт, нотариус, референт-переводчик, и в то же время должны появиться новые профессии, новые специалисты по искусственному интеллекту, по 3D-технологиям. Появятся новые профессии как раз на стыке — это очень важно — междисциплинарность будет востребована по реверсивному инжинирингу, инженерии космических систем, технологий композита, прототипированию… и мы это должны уловить».

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Работу пленарной панели VI Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес» комментирует Ведута Е. Н.

На Конгрессе ни слова не было сказано о том, что можно было бы отнести к науке. Даже про бизнес ничего в общем-то не сказали. Говорили о том, как нужно воспитывать детей, какой должна быть школа, как нужно относиться к студентам. В этом случае, считаю, что было бы полезнее послушать выдающихся учителей, которые достигли больших успехов в преподавании, послушать замечательных родителей. И тогда надо было так и сказать, что это не научный конгресс, а просто обсуждение важного вопроса — какнам пытаться сохранять моральные ценности в этом стремительно изменяющемся мире.

Из выступлений спикеров я поняла, что мы много любим говорить об искусственном интеллекте (ИИ), ничего не понимая в нем, и потому копируем то, что нам дает Запад или Восток. В этой связи возникает большая опасность, что совсем скоро глобальный ИИ, создаваемый американцами для обслуживания экономического хаоса в пользу коллективного цифрового «большого брата», как его метко назвали в Штатах «ядовитым зубом» (FANG составлен из начальных букв Facebook, Amazon, Netflux, Google), вообще не будет знать русского языка. Учитывая наше пренебрежение к науке, глобальный ИИ по-американски определит нам одно из последних мест в глобальной иерархии, оставив страну без достойного будущего. И это может произойти с нами потому, что мы забыли, что чиновник — всего лишь продукт системы, который ничего не хочет и не может предложить для ее совершенствования. Поэтому, когда он главенствует при создании ИИ, то обслуживающим его примитивные задачи айтишникам только и остается копировать чужой опыт, встраивая тем самым страну в подчинение глобального ИИ. Наука всегда стоит выше любой системы, поскольку ее задачане только выявить причины негативных тенденций экономического развития, но и предложить ИИ, позволяющий изменить систему для обеспечения роста общественного блага. Те страны, которые поймут приоритет науки в создании ИИ, они и победят в глобальной конкуренции национальных ИИ. Благодаря Советскому Союзу у нас еще есть знания, как создать ИИ, который сможет способствовать значительному повышению эффективности управления экономкой для улучшения жизни масс. Вот такой ИИ, определяющий первенство России в глобальной конкуренции держав, нам и нужно срочно внедрять, пока не поздно».