Москва, 10 декабря, 2019, 16:38 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в четверг, 12 декабря. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба Московского патриархата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Храм Христа Спасителя

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря в возрасте 83 лет. Лужков умер в одной из клиник в германском городе Мюнхене после того, как ему была сделана операция.

Уточняется, что хотя операция прошла успешно, Лужков не смог выйти из наркоза — не выдержал один из сосудов.

Произошёл отёк лёгких, и врачи не смогли с ним справиться.

Отпевание Лужкова состоится в Храме Христа Спасителя в Москве. Отпевать бывшего столичного градоначальника будет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Похоронят Лужкова на Новодевичьем кладбище. Дата похорон будет определена позже, её укажут родственники покойного.