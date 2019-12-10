Москва, 10 декабря, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Законодательство Российской Федерации предусматривает наиболее низкие по сравнению со странами Европы штрафы и мягкие наказания за возможные правонарушения на несанкционированных митингах и акциях. Соответствующий анализ зарубежной и российской практики провели авторы популярного телеграм-канала «Бойлерная» (более 200 тысяч подписчиков).

«Бойлерная» Инфографика: в РФ введены самые мягкие наказания за нарушения на митингах

В частности, в Германии за нарушение правил организации митингов предусмотрен наказание в виде штрафа до 14 000 евро или лишения свободы до одного года, во Франции — 7 500 евро или до шести месяцев лишения свободы соответственно, в Великобритании — 3 570 евро или до трёх месяцев лишения свободы. В России — штраф до 405 евро (до 30 000 рублей), обязательные работы на срок до 50 часов или административный арест до 10 суток.

Существенно отличаются и наказания за нападения на сотрудников правоохранительных органов (без причинения им физического вреда). В частности, в США такое преступление грозит нарушителю лишением свободы до 5 лет и штрафом от 4 500 до 9 000 евро. Пятилетний срок лишения свободы может быть также назначен нарушителю в Италии и Германии. Во Франции штраф может составить 45 000 евро, а лишение свободы — до 3 лет. В России предусмотрено наказание в виде штрафа до 2 740 евро (200 тысяч рублей), принудительных работ на срок до 5 лет или лишения свободы на такой же срок.

«Бойлерная» Инфографика: в РФ введены самые мягкие наказания за нарушения на митингах

Ранее в интервью изданию «Газета» член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев напомнил слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который назвал протестующих «недоговороспособными бомжами». «Во Франции сотрудник полиции просто выходит к митингующим и говорит два раза, что митинг незаконный. А затем без разговоров начинаются задержания, — сказал Григорьев. — А в России сотрудники полиции по 20 минут увещевали митингующих, что их акции незаконны, и просили разойтись».