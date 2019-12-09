Санкт-Петербург, 9 декабря, 2019, 17:58 — ИА Регнум. Музыкант Сергей Шнуров ироничными стихами отреагировал на решение WADA об отстранении российских спортсменов от мировых соревнований на четыре года за нарушения, допущенные в РФ в отношении борьбы с допингом.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

По мнению скандального исполнителя, нет худа без добра, и после этого решения Россия может сэкономить средства для своих простых граждан, а также вложить их в укрепление обороноспособности. Об этом Шнуров написал в Instagram, не удержавшись, как водится, от использования ненормативной лексики.

«Не грустим мы от разлуки.

Без скакалок и мячей.

****, может для науки,

Для студентов и врачей,

Сэкономим миллиарды!

Что нам бестолку лить пот?

А азарт, вон — в бильярдной

Тоже, между прочим, спорт.

Кубки мира, мундиали?

«Спорт, ты мир!» Вы это рилли?

Вы пока мячи пинали,

Мы тут бомбу смастерили».