Москва, 9 декабря, 2019, 17:28 — ИА Регнум. Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о запрете проведения международных соревнований на территории России не затронет матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил директор оргкомитета чемпионата в России Алексей Сорокин.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион в Петербурге, где пройдут матчи Евро-2020

«Два мероприятия (финал Лиги чемпионов и Евро-2020 — ИА REGNUM) не подпадают под действие санкций, наложенных исполкомом WADA», — приводит его слова РИА Новости.

Сорокин уточнил, что Евро-2020 является не международным, а региональным турниром.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня WADA на четыре года лишила Россию права участвовать в крупных международных турнирах, а также принимать их на своей территории.