Москва, 9 декабря, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Сборная России по борьбе будет продолжать подготовку к Олимпиаде — 2020, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом 9 декабря заявил президент Федерации спортивной борьбы России МихаилМамиашвили, сообщает ТАСС.

A.Savin Михаил Мамиашвили

«Борцы продолжают готовиться к Олимпиаде — никакой паники, никакого тявкания и желания сиюминутной расправы близко не будет», — сказал Мамиашвили.

Он добавил, что надо дожидаться официальной реакции со стороны России, однако решение WADA является крайне несправедливым по отношению к большинству спортсменов.

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял решение об отстранении России от участия в международных турнирах на четыре года. Также России запрещено проводить крупные соревнования на своей территории.