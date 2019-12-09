Санкт-Петербург, 9 декабря, 2019, 14:40 — ИА Регнум. Двух новых вице-губернаторов представили в понедельник, 9 декабря, правительству Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Беглов

Это сделал губернатор города Александр Беглов на заседании так называемого «малого правительства». Он представил коллегам вице-губернатора Ирину Потехину, которая будет, в частности, отвечать за образование и взаимодействие со СМИ, а также вице-губернатора Валерия Пикалёва, который будет курировать сферу безопасности, информатизации и связи.

«Пикалев Валерий Иванович — вице-губернатор, администрация губернатора, силовой блок и ряд других вопросов», — представил чиновникам нового коллегу Беглов. Заметим, ранее обсуждалось, что Пикалёв возглавит администрацию губернатора, но подтверждения эта информация не находила.

Кроме того, Александр Беглов вручил знак отличия «За заслуги перед Петербургом» бывшей главе своей администрации Любови Совершаевой, которая ранее занимала пост вице-губернатора по внутренней политике и сопровождала избирательную кампанию Беглова.

Напомним, 27 ноября Потехина и Пикалёв были согласованы Заксобранием Санкт-Петербурга для назначения на должности вице-губернаторов по представлению губернатора.