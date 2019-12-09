Москва, 9 декабря, 2019, 13:57 — ИА Регнум. В Олимпиаде-2020 участвовать надо, но российские боксёры пока не хотят туда ехать без флага и гимна. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлёв.

Боксёрские перчатки

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира.

При этом «чистым» спортсменам из РФ разрешено выступать без российских гимна и флага в нейтральном статусе.