Санкт-Петербург, 9 декабря, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Контрольно-счетная палата (КСП) Санкт-Петербурга в понедельник, 9 декабря, начала выборочную проверку финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения культуры «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор». Об этом сообщили в пресс-службе КСП.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор

Музей, работающий в Исаакиевском соборе, подведомственен комитету по культуре Санкт-Петербурга.

Под руководством аудитора КСП Юрия Шутова специалисты оценят законность использования музеем собственности Санкт-Петербурга в 2017—2019 годах.

«КСП также проанализирует деятельность комитета по культуре в части соблюдения бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственного учреждения», — добавили в КСП.

Там отметили, что в 2017 году расходы ГМП «Исаакиевский собор» превысили 802 млн рублей, в том числе за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в размере 73 млн рублей. В 2018 и в 2019 годах расходы составили 849 млн и 968 млн рублей соответственно, при этом городская субсидия не предоставлялась.

За последние годы в Исаакиевском соборе реставрировались фасады, интерьеры и картины, велась работа по монтажу кассовых павильонов.

Напомним, в конце 2018 года утратило силу распоряжение комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, в котором был оговорен план мероприятий по передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ, если от церкви поступит соответствующая заявка. Такая заявка от РПЦ до сих пор не поступила.