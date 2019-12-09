В Петербурге поздравляют с юбилеем директора Эрмитажа Михаила Пиотровского
Санкт-Петербург, 9 декабря, 2019, 10:39 — ИА Регнум. В Петербурге поздравляют директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с 75-летием. Свои поздравления от имени всех депутатов передал спикер городского парламента Вячеслав Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.
Макаров отметил, что Пиотровский уже 27 лет руководит одним из величайших музеев России и мира, хранит бесценную коллекцию произведений искусства и объектов исторического наследия.
«Благодаря Вам Эрмитаж пополнился новыми уникальными экспозициями, стал местом проведения самых престижных международных художественных выставок. Вы внесли выдающийся вклад в историческую науку, музейное дело и культурное просвещение сограждан. Ваше имя для всех ассоциируется с Петербургом, настоящей мудростью, высочайшим уровнем образования и интеллигентностью, присущей лучшим жителям нашего города. Вы по праву занимаете пост президента Всемирного клуба петербуржцев», — отметил Макаров.
Председатель Заксобрания пожелал директору Эрмитажа крепкого здоровья, благополучия и новых выдающихся успехов.
Похожие пожелания долгих лет жизни и здоровья высказывают и петербуржцы на страницах Эрмитажа в социальных сетях, называя Пиотровского «нашим любимым хранителем» и «прекрасным человеком».
Ранее Михаила Пиотровского с юбилеем поздравил президент РФ Владимир Путин.