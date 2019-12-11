Варшава, 12 декабря, 2019, 01:35 — ИА Регнум. Тема охраны окружающей среды продолжает оставаться «многоцелевым» оружием, с помощью которого можно не только защищать природу, но и бороться с инакомыслящими. О том, какими серьезными экономическими последствиями грозят Польше зеленые инициативы Евросоюза, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экология

Еврокомиссар по экологии Франс Тиммерманс вознамерился преподать Польше показательный урок любви к природе. В соответствии с принятой политикой «зеленой энергетической революции», страны ЕС должны потратить около 3 трлн евро к 2050 году. При этом, разумеется, нагрузка эта для участников неравномерна, и любителям поддерживать свою энергетику за счет каменного угля или мирного атома придется особенно несладко. К числу последних Тиммерманс относит и Польшу, приводя ее в пример «страны с промышленностью, которая в большей степени загрязняет окружающую среду».

Взаимная неприязнь Польши и Тиммерманса продолжается уже несколько лет, но теперь Варшаве будет труднее игнорировать его атаки в связи с тем, что он занял соответствующую должность. В вину Польше будет поставлено не только традиционное для нее использование энергии каменного угля, но и атомные проекты и даже политический уклон вправо (как ни удивительно). Вопрос сейчас в том, сможет ли Польша увильнуть от экологической казни собственной экономики под предлогом того, что в случае провала польской промышленности некому будет защитить Европу от агрессивных намерений России.

Читайте статью Станислава Стремидловского «Климатическая политика ЕС грозит заморозить Польшу».