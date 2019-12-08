Иван Шилов ИА REGNUM Хроника 1941−1945 гг

Москва, 8 декабря, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 8 декабря: немцы обороняются на всём советско-германском фронте.

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8 декабря 1941 года немецкое командование издало приказ о переходе войск к обороне на всём советско-германском фронте.

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