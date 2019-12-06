Москва, 6 декабря, 2019, 18:34 — ИА Регнум. В 2019 году в Москву посетило рекордное количество туристов. Об этом 6 декабря сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин на приеме иностранных дипломатических миссий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Несмотря на турбулентность и негативные прогнозы, Москва развивается очень динамично, что соответствует лучшему прогнозу. Огромный объем инвестиций говорит о том, что инвесторам интересна Москва. Объем инвестиций в основной капитал вплотную приблизился к 50 млрд долларов», — сказал Собянин.

В российской столице активно развивается туристическая отрасль.

«В этом году будет рекордное количество туристов — 25 млн человек, не считая тех, кто приезжает меньше чем на 24 часа. Туристическая отрасль занимает около 1 трлн рулей в экономике», — сказал Собянин.