Санкт-Петербург, 6 декабря, 2019, 15:12 — ИА Регнум. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу при помощи арбитражного суда обязало АО «Апраксин двор» возвратить Петербургу ранее переданные ему помещения «Апраксина двора с Мариинским рынком». Об этом сообщает 6 декабря пресс-служба управления со ссылкой на постановление суда.

Дарья Драй ИА REGNUM 2 Апраксин двор

«Суд находит выводы УФАС о том, что государственное имущество, переданное АО «Апраксин двор» в доверительное управление по Договору с дополнительным соглашениями, используется в нарушение заявленных целей предоставления государственной преференции, правомерными. Обществом и Комитетом (имущественных отношений Санкт-Петербурга) нарушены требования ч.2 ст. 19, п. 1 ч. 1 ст.20 Закона о защите конкуренции», — говорится в постановлении суда.

Напомним, в 2016 году УФАС согласовало Комитету имущественных отношений (КИО) предоставление без торгов государственной преференции АО «Апраксин двор». В управление АО перешли 136 объектов, расположенных на территории «Апраксина двора с Мариинским рынком (бывшим Щучьим двором)». Помещения были переданы с условием, что они будут сохранены в качестве объектов культурного наследия и развития культуры.

Однако, в течение пятилетнего срока АО использовало полученные преференции вразрез с договоренностями. Только в 11 объектах были начаты мероприятия по их сохранению. Кроме того, УФАС выяснило, что АО планировало передать свои обязанности по полученной преференции третьим лицам, а также не проводило никаких мероприятий в целях развития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей в отношении объектов, переданных ему в доверительное управление.

Таким образом УФАС посчитало, что комитет имущественных отношений и АО «Апраксин двор» нарушили Закон о защите конкуренции и предписало вернуть объекты преференции обратно городу до 26 июля 2019 года. С позицией управления ни в КИО, ни в АО не согласились, из-за чего решить сложившуюся ситуацию пришлось через Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.