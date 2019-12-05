Москва, 5 декабря, 2019, 21:00 — ИА Регнум. Историка и преподавателя Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевели из московского СИЗО №2 «Бутырка» в специализированную психиатрическую клинику, где он проведет месяц, проходя обследование. Об этом журналистам сообщил 5 декабря адвокат Александр Почуев.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов в здании суда

Ранее адвокат рассказал, что ему не удавалось встретиться со своим клиентом с того момента, как Соколова перевели из Петербурга в Москву. Эта мера была предпринята, чтобы надежнее сохранить тайну следствия.

В итоге спустя два дня Почуеву удалось добиться от руководства следственного изолятора допуска к подзащитному, но на момент, когда он был уже в бюро пропусков «Бутырки», Соколова передали на этап в специализированное экспертное учреждение.

«Соколов покинул «Кошкин дом» Бутырки и находится в «руках» психологов и психиатров. В ближайший месяц будет осуществляться комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которой предстоит ответить на несколько десятков вопросов, поставленных следствием и защитой», — отметил защитник.

Однако ввиду того, что права Соколова на общение с адвокатом все-таки были нарушены, Почуевым была подана жалоба надзирающему прокурору на действия администрации СИЗО «Бутырка».

"Ситуация с доступом адвокатов и передачей необходимых вещей в «Бутырке» просто бесчеловечна. Адвокаты и родственники заключённых, в адски стесненных и душных помещениях, толкутся целыми днями, а электронная очередь скорее неприступный барьер, нежели чем цифровое благо», — отметил Почуев.

Напомним, 63-летний историк Олег Соколов обвиняется в убийстве своей возлюбленной и по совместительству аспирантки 24-летней Анастасии Ещенко. По версии следствия, мужчина четыре раза выстрелил в нее из обреза, после чего расчленил тело на части и выбросил в реку Мойку. Решением суда Соколов останется под стражей как минимум по 8 января 2020 года.